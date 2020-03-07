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07 березня 2020, субота, 08:45 10
Економіка 2020-03-07T10:36:32+02:00
Українські Новини
Гривня злетіла: як змінився офіційний курс нацвалюти за тиждень

Гривня злетіла: як змінився офіційний курс нацвалюти за тиждень

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Курс гривні.
Курс гривні.

В той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 березня, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD, за тиждень 2 по 10 березня офіційний курс національної валюти злетів на 33 копійки.

Офіційний курс, який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

2 березня 3 березня 4 березня 5 березня 6-9 березня 10 березня
24,5900 24,8180 24,9386 24,8908 24,7413 24,9215

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 10 березня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 1 австралійський долар 16,5230
944 AZN 1 азербайджанський манат 14,6778
975 BGN 1 болгарський лев 14,4163
933 BYN 1 білоруський рубль 11,1282
410 KRW 100 вона 2,0904
344 HKD 1 гонконгський долар 3,2074
208 DKK 1 данська крона 3,7799
840 USD 1 долар США 24,9215
978 EUR 1 євро 28,2336
818 EGP 1 єгипетський фунт 1,5946
392 JPY 10 ієна 2,3708
985 PLN 1 злотий 6,5650
356 INR 10 індійська рупія 3,3800
124 CAD 1 канадський долар 18,5822
191 HRK 1 куна 3,7618
484 MXN 1 мексиканський песо 1,2308
498 MDL 1 молдовська лея 1,4303
376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,1363
554 NZD 1 новозеландський долар 15,8326
578 NOK 1 норвезька крона 2,6915
710 ZAR 1 ренд 1,5856
643 RUB 10 російський рубль 3,6531
946 RON 1 румунська лея 5,8679
360 IDR 1000 рупія 1,7497
682 SAR 1 саудівський риял 6,6395
702 SGD 1 сінгапурський долар 18,084
960 XDR 1 СПЗ 34,7035
398 KZT 100 тенге 6,5171
949 TRY 1 турецька ліра 4,0856
348 HUF 100 форинт 8,4194
826 GBP 1 фунт стерлінгів 32,4154
203 CZK 1 чеська крона 1,1096
752 SEK 1 шведська крона 2,6609
756 CHF 1 швейцарський франк 26,6654
156 CNY 1 юань женьміньбі 3,5982

Як повідомляли Українські Новини, з 28 лютого по 6 березня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD другий тиждень поспіль.

А в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 березня на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

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