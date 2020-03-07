Гривня злетіла: як змінився офіційний курс нацвалюти за тиждень

В той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 березня, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD, за тиждень 2 по 10 березня офіційний курс національної валюти злетів на 33 копійки.

Офіційний курс, який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

2 березня 3 березня 4 березня 5 березня 6-9 березня 10 березня 24,5900 24,8180 24,9386 24,8908 24,7413 24,9215

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 10 березня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 1 австралійський долар 16,5230 944 AZN 1 азербайджанський манат 14,6778 975 BGN 1 болгарський лев 14,4163 933 BYN 1 білоруський рубль 11,1282 410 KRW 100 вона 2,0904 344 HKD 1 гонконгський долар 3,2074 208 DKK 1 данська крона 3,7799 840 USD 1 долар США 24,9215 978 EUR 1 євро 28,2336 818 EGP 1 єгипетський фунт 1,5946 392 JPY 10 ієна 2,3708 985 PLN 1 злотий 6,5650 356 INR 10 індійська рупія 3,3800 124 CAD 1 канадський долар 18,5822 191 HRK 1 куна 3,7618 484 MXN 1 мексиканський песо 1,2308 498 MDL 1 молдовська лея 1,4303 376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,1363 554 NZD 1 новозеландський долар 15,8326 578 NOK 1 норвезька крона 2,6915 710 ZAR 1 ренд 1,5856 643 RUB 10 російський рубль 3,6531 946 RON 1 румунська лея 5,8679 360 IDR 1000 рупія 1,7497 682 SAR 1 саудівський риял 6,6395 702 SGD 1 сінгапурський долар 18,084 960 XDR 1 СПЗ 34,7035 398 KZT 100 тенге 6,5171 949 TRY 1 турецька ліра 4,0856 348 HUF 100 форинт 8,4194 826 GBP 1 фунт стерлінгів 32,4154 203 CZK 1 чеська крона 1,1096 752 SEK 1 шведська крона 2,6609 756 CHF 1 швейцарський франк 26,6654 156 CNY 1 юань женьміньбі 3,5982

Як повідомляли Українські Новини, з 28 лютого по 6 березня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD другий тиждень поспіль.

А в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 березня на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.