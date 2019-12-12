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12 грудня 2019, четвер, 16:55 222
Силові структури 2019-12-12T17:02:15+02:00
Українські Новини
Дефіцит коштів у Фонді соцстрахування безпосередньо пов'язаний з тим, що їх постійно крали, – Сазонов

Дефіцит коштів у Фонді соцстрахування безпосередньо пов'язаний з тим, що їх постійно крали, – Сазонов

Павло Твердохліб
Кирило Сазонов, СБУ, Фонд соцстрахування, Махінації
Кирило Сазонов Фото: Facebook
Кирило Сазонов Фото: Facebook

Служба безпеки України (СБУ) викрила махінації з видачею підроблених медичних довідок у Львівській області, через які Фонд соціального страхування втратив понад 1 млн гривень.

Коментуючи цю подію на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, політичний експерт Кирило Сазонов зазначив, що через крадіжки і корупційні схеми, Фонд соцстрахування вже багато років втрачає мільйони гривень і постійно відчуває дефіцит коштів.

"Розумників, які видавали фальшиві діагнози, за які призначають соцвиплати, накрила СБУ. Але скільки ще таких схем працює в Україні? Готовий посперечатися, що в кожній області знайдуться "лавочки", що надають подібні послуги", - вважає експерт.

Він також зазначив, що при такому обсязі корупції та злодійства, який існує у сфері соцвиплат, неможливо повністю забезпечити потреби дійсно потребують.

"Природно, що забезпечити всіх бажаючих з "липовими профзахворюваннями" у Фонду соцстрахування просто не вистачить коштів, який бюджет б йому не виділили. Ось він й існує в перманентному дефіциті. Новій владі необхідно приймати жорсткі заходи, щоб зупинити цю ганебну практику", - підкреслив Кирило Сазонов.

Відзначимо, що раніше інформаційне агентство "Українські національні новини" повідомило, що у Львівській області СБУ розкрила масштабну оборудку з соцвиплатами на профзахворювання. Група чиновників, використовуючи своє становище, налагодили видачу медичних довідок з підробленими діагнозами, за яким держава зобов'язується призначати постраждалим соціальні виплати. В результаті цієї махінації Фонд соцстрахування втратив понад 1 млн гривень.

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