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  • Коронавірусом в Польщі заразилися 16 осіб, 170 госпіталізовані з підозрою на вірус
09 березня 2020, понеділок, 16:59 27
Світ 2020-03-09T17:05:04+02:00
Українські Новини
Коронавірусом в Польщі заразилися 16 осіб, 170 госпіталізовані з підозрою на вірус

Коронавірусом в Польщі заразилися 16 осіб, 170 госпіталізовані з підозрою на вірус

Елизавета Кесельман
Польща, коронавірус в Польщі
Коронавірус в Китаї.Фото: chinadaily
Коронавірус в Китаї.Фото: chinadaily

В той час, як в Україні у першого хворого на коронавірус повторно діагностували захворювання, кількість хворих в Польщі зросла до 16. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ країни, передає Gazeta Wyborcza.

Відзначається, що перший випадок зафіксовано у місті Краків. Нових заражених також виявили Погоди. Інші пацієнти знаходяться у Варшаві, Зеленій Гурі, Щецині, Оструде та Вроцлаві.

Двоє з хворих є люди похилого віку і перебувають у важкому стані.

У той же час понад 170 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус, чотири тисячі осіб перебувають на домашньому карантині.

Як повідомляли Українські Новини, Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавірусу.

Крім того, з-за коронавіруса Кіровоградскька область обмежила проведення масових заходів до 1 квітня.

Тим часом в Україні офіційно підтвердили лише один випадок зараження на коронавірус.

А в Україну з ОРДЛО не будуть пускати людей з симптомами коронавірусу.

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