Коронавірусом в Польщі заразилися 16 осіб, 170 госпіталізовані з підозрою на вірус

В той час, як в Україні у першого хворого на коронавірус повторно діагностували захворювання, кількість хворих в Польщі зросла до 16. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ країни, передає Gazeta Wyborcza.

Відзначається, що перший випадок зафіксовано у місті Краків. Нових заражених також виявили Погоди. Інші пацієнти знаходяться у Варшаві, Зеленій Гурі, Щецині, Оструде та Вроцлаві.

Двоє з хворих є люди похилого віку і перебувають у важкому стані.

У той же час понад 170 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус, чотири тисячі осіб перебувають на домашньому карантині.

Як повідомляли Українські Новини, Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавірусу.

Крім того, з-за коронавіруса Кіровоградскька область обмежила проведення масових заходів до 1 квітня.

Тим часом в Україні офіційно підтвердили лише один випадок зараження на коронавірус.