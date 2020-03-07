В Украину из-за ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса

С 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ в зоне ООС в связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего Объединенных сил в КПВВ с временно оккупированных территорий с 7:00 7 марта 2020 вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ", - сообщили в ведомстве.

Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и в случае выявления признаков, похожих на симптомы этого заболевания, "к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущения распространения инфекции", отметили в ГПСУ.

При этом граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого в каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

В случае выявления признаков заболевания у лиц, следующих с временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ.

Граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, командование Объединенных сил призывает без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

"Сообщаем, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях российско-оккупационные администрации не смогут взять под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов", - добавили в ГПСУ.

Как сообщали Українські Новини, новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В связи с этим Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

Ранее на КППВ и в больницы Луганской области завезли специальные комбинезоны для принятия больных коронавирусом.