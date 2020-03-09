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  • У Запоріжжі десятирічна дівчинка загинула через падіння на неї статуї "Маша і ведмідь"
09 березня 2020, понеділок, 15:38 15
Події 2020-03-09T16:30:02+02:00
Українські Новини
У Запоріжжі десятирічна дівчинка загинула через падіння на неї статуї "Маша і ведмідь"

У Запоріжжі десятирічна дівчинка загинула через падіння на неї статуї "Маша і ведмідь"

Елизавета Кесельман
смерть дитини, Запоріжжя, Падіння статуї

Після того, як в окупованому Криму, у таборі Артек загинула 15-річна дівчинка, інцидент повторився в Запоріжжі в комунальному парку культури і відпочинку "Дубовий гай", де через падіння дерев'яної статуї "Маша і ведмідь" від травм загинула 10-річна дівчинка.

Про це на своїй сторінці в понеділок повідомив запорізький активіст Андрій Лукін, передають Українські Новини.

За його даними, сьогодні йому повідомили про смерть дівчинки.

Нещасний випадок стався 8 березня вдень під час масових гулянь в парку.

 
 
 
 
 
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Трагедія в Дубівці! Незакріплена 200 кілограмова статуя впала на 10-річну дівчинку. Дитина в реанімації! Як ви думаєте, чи вдасться директору парку Комаренко в черговий раз піти від відповідальності і навішати локшини на вуха меру Володимиру Буряка, як це було з вирубаними в парку деревами і дорогий? Повне відео в телеграм. Посилання в описі профілю. #запоріжжі #запоріжжя

Публікація від Запоріжжя (@its_zp) 8 Мар 2020 в 10:50 PDT

 

Дівчинку в непритомному стані госпіталізували у лікарню, де вона померла.

"Маша і ведмідь" - мультиплікаційний серіал, який з'явився на екранах в 2009 році.

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня поліція почала розслідувати підпал автомобіля місцевого активіста Андрія Лукіна у Дніпровському районі Запоріжжя.

Крім того, в Одеській області 13-річного хлопчика віднесло в море.

Також у Київській області у ставку втопився 6-річний хлопчик.

Тим часом, на Волині померла дитина з хворобою передчасного старіння.

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Скріншот: nstagram.com/its_zp
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