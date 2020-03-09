У Запоріжжі десятирічна дівчинка загинула через падіння на неї статуї "Маша і ведмідь"

Після того, як в окупованому Криму, у таборі Артек загинула 15-річна дівчинка, інцидент повторився в Запоріжжі в комунальному парку культури і відпочинку "Дубовий гай", де через падіння дерев'яної статуї "Маша і ведмідь" від травм загинула 10-річна дівчинка.

Про це на своїй сторінці в понеділок повідомив запорізький активіст Андрій Лукін, передають Українські Новини.

За його даними, сьогодні йому повідомили про смерть дівчинки.

Нещасний випадок стався 8 березня вдень під час масових гулянь в парку.

Дівчинку в непритомному стані госпіталізували у лікарню, де вона померла.

"Маша і ведмідь" - мультиплікаційний серіал, який з'явився на екранах в 2009 році.

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня поліція почала розслідувати підпал автомобіля місцевого активіста Андрія Лукіна у Дніпровському районі Запоріжжя.

Крім того, в Одеській області 13-річного хлопчика віднесло в море.

Також у Київській області у ставку втопився 6-річний хлопчик.

Тим часом, на Волині померла дитина з хворобою передчасного старіння.