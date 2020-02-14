На Волыни умер ребенок с болезнью преждевременного старения

В Волынской областной детской больнице умерла восьмилетняя девочка из-за редкой болезни - синдрома Хатчинсона-Гилфорда, который провоцировал ускоренное старение. Об этом "Віснику" рассказал директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко.



Девочку звали Анна Сакидон, она была родом из маленького села Качин в Камень-Каширском районе.

"Ее биологический возраст "накрутил" на целых 70 лет. Страшная болезнь каждый прожитый ребенком год засчитывала за 8-10. Всего в нашей стране двое малышей с таким недугом, и обе - девочки. А во всем мире зафиксировали около 100 случаев такой болезни", - отметил Ляшенко.

Врач также рассказал, что эту редкую болезнь еще называют прогерией (преждевременным старением) у детей. Больные обычно имеют характерный внешний вид: низкий рост, относительно крупную голову и уменьшенную лицевую часть черепа.



"Прогерия не лечится - это дефект генетический, а последствия по-настоящему ужасны: тело изнашивается дикими темпами, преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы. Маленькие пациенты страдают от недугов людей преклонного возраста", - подытожил доктор.



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