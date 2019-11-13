В лагере Артек в оккупированном Крыму погибла девочка

В аннексированном Крыму умерла 15-летняя девочка, отдыхавшая в международном детском центре Артек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в среду, 13 ноября.

"Предварительно установлено, что вчера (12 ноября – ред.) вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка приехала в Артек из Махачкалы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы для установления причины смерти подростка.

Следователи допросят "круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы".

Возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки. При этом не уточняется, по какой именно статье оно открыто.

Российские СМИ сообщают, что это уже второй случай смерти отдыхающих детей в Артеке нынешней осенью. Так, 12-летний мальчик, прибывший 23 сентября на отдых в лагерь по путевке из Санкт-Петербурга, 11 октября был госпитализирован в больницу Ялты с предварительным диагнозом "пневмония". Спустя несколько часов ребенок скончался.

Напомним, что ранее в Одесской области 13-летнего мальчика унесло в море.

Также в Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик.