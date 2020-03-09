Кіровоградська область обмежила проведення масових заходів через коронавірус до 1 квітня

Кількість заражених коронавірусом в світі перевищила 109 тис. випадків у зв'язку з чим більшість регіонів, в тому числі і в Україні, обмежують масові заходи. Так, спортивні та інші заходи тимчасово заборонили в КНУ ім. Шевченка, а сьогодні кіровоградська область обмежила проведення масових заходів через коронавірусу до 1 квітня.

Про це повідомила прес-служба Кіровоградської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На території області обмежили проведення культурно-мистецьких, освітніх та спортивних заходів у період з 9 березня по 1 квітня", - сказано в повідомленні.

В Кіровоградській області жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавирусной інфекції COVID-19 поки не зареєстровано. У разі поширення епідемії хворих прийматимуть дві госпітальні бази – Кіровоградська обласна лікарня Центральна міська лікарня Кропивницького.

Як повідомляли Українські Новини, Моз не підтвердив коронавірус у 20 осіб і станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок COVID-19.

Раніше в Україні зареєстрували перший випадок коронавирусної інфекції. Хворобу виявили у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. Чернівецька міськрада має намір обмежити режим відвідування мерії через коронавірус.