Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня

Так, згідно з даними, кількість нових випадків зараження порівняно з 8 березня, становить 3 112 осіб.

Також кількість жертв коронавірусу збільшилася до 3 816 осіб (222 особи за добу).

У Китаї на коронавірус заразилися вже 80 735 осіб (80 нових випадків за добу), а загинули 3119 осіб (22 людини за добу).

В Південній Кореї захворюваність зростає трохи швидше і за добу тут кількість нових випадків налічує 248 осіб, всього 7382 випадки в країні.

Інфографіка коронавірусу. Фото: South China Morning Post

А в Італії кількість заражених зростає стрімкіше, ніж у Південній Кореї і наближається до другого місця після Китаю з 7 375 хворими (за добу 1492 нових випадки), загинули 366 чоловік.

Відзначимо, що в Ірані коронавірус також став поширюватися активніше і кількість випадків зараження вже досягла 6 566, а загиблих - 194 осіб.

Лічильник коронавірусу. Фото: South China Morning Post

Кількість людей, яких вилікували від коронавірусу, становить 62 176.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися світом і влітку.

Трамп сумнівається в правдивості статистики стосовно коронавірусу, і не бачить сенсу звертатися до лікаря.