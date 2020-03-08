В Италии за сутки обнаружили 1 247 новых больных коронавирусом. Данные на 8 марта

В то время как ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса, жертвами коронавируса во всем мире стали 3594 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах достигло 106 158. Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса. В тройке лидеров по заболеваемости находятся материковый Китай, Южная Корея и Италия. В Китае 80 695 человек заболели коронавирусом, погибли 3 097. В Южной Корее заболели 7 134, погибли 50 человек. В Италии за сутки обнаружили 1 247 новых больных, 36 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 5 883 человека.Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом. Ранее в Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтвердили. Кроме того, Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу. Тем временем Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.