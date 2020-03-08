В Италии за сутки обнаружили 1 247 новых больных коронавирусом. Данные на 8 марта

В то время как ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса, жертвами коронавируса во всем мире стали 3594 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах достигло 106 158.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса.

В тройке лидеров по заболеваемости находятся материковый Китай, Южная Корея и Италия.

В Китае 80 695 человек заболели коронавирусом, погибли 3 097.

В Южной Корее заболели 7 134, погибли 50 человек.

В Италии за сутки обнаружили 1 247 новых больных, 36 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 5 883 человека.



Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.



Ранее в Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтвердили.



Кроме того, Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу.



Тем временем Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.