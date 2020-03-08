подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Италии за сутки обнаружили 1 247 новых больных коронавирусом. Данные на 8 марта
08 марта 2020, воскресенье, 08:45 331
Мир 2020-03-08T08:45:02+02:00
Українські Новини
В Италии за сутки обнаружили 1 247 новых больных коронавирусом. Данные на 8 марта

В Италии за сутки обнаружили 1 247 новых больных коронавирусом. Данные на 8 марта

Валерия Драгомирова
Италия, Южная Корея, Китай, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса
Данные по коронавирусу 8 марта. Карта: gisanddata.maps.arcgis
Данные по коронавирусу 8 марта. Карта: gisanddata.maps.arcgis

В то время как ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса, жертвами коронавируса во всем мире стали 3594 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах достигло 106 158.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса.

В тройке лидеров по заболеваемости находятся материковый Китай, Южная Корея и Италия.

В Китае 80 695 человек заболели коронавирусом, погибли 3 097.

В Южной Корее заболели 7 134, погибли 50 человек.

В Италии за сутки обнаружили 1 247 новых больных, 36 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 5 883 человека.


Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом

Ранее в Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтвердили

Кроме того, Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу. 

Тем временем Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

Больше новостей о: Италия Южная Корея Китай Коронавирус в мире Распространение коронавируса

Душ из вина: в итальянском селе из кранов потекло ...
Первый случай заражения коронавирусом американског...
Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в кит...
Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1...
ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса
Ледяной циклон принесет дожди со снегом: прогноз погоды на 8 марта и неделю
Новости
В Италии за сутки обнаружили 1 247 новых больных коронавирусом. Данные на 8 марта 08:45
Ровно 6 лет назад над океаном пропал малазийский "Боинг". Судьба находившихся на борту неизвестна 07:08
Папа Римский проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции из-за коронавируса 23:14
ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса 22:15
Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть 21:14
больше новостей
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий 05:30
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
И.о генпрокурора стал Чумак 10:48
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok