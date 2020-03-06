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  • Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу, - СМИ
06 марта 2020, пятница, 14:23 1550
Америка 2020-03-06T14:47:01+02:00
Українські Новини
Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу, - СМИ

Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу, - СМИ

Елизавета Кесельман
США, Коронавирус, Трамп, Коронавирус в мире, Коронавирус в США
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Эпидемия коронавируса по всему миру с каждым днем все больше набирает обороты. Согласно  последним данным, количество погибших от коронавируса увеличилось до 3 383 человек (за сутки 99 случаев), а общая цифра заболевших по всему миру составляет около 98 тысяч. Несмотря на это, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил о том, что сомневается в статистике смертности от коронавируса, которую привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом передает ВВС Украина.

По мнению президента США, нереалистичность цифры 3,4% подтверждают его личные разговоры "с многими людьми", из которых он сделал вывод, что в основном коронавирус переносится очень легко, так что даже нет необходимости обращаться к врачу.

"Я думаю 3,4% - это ложная цифра", - заявил Трамп.

Трамп утверждает, что таких случаев много, и они не попадают в официальную статистику. Настоящая цифра, по его мнению, - менее 1%, как от обычного гриппа.

В то же время, The Guardian попросила специалистов прокомментировать мнение американского президента: неназванный собеседник ВОЗ попытался объяснить, откуда взялась цифра, не понравилась Трамповые.

По его словам, 3,4% - это статистика за отдельно взятый день. То есть количество случаев заболевания сопоставили с количеством умерших от осложнений коронавируса.

"Это не уровень смертности. Это простая математика, это подсчеты за один конкретный день", - объясняет сотрудник ВОЗ.

The Guardian напоминает, что во время эпидемии испанского гриппа 1918-1919 годов, смертность была 2-3%. В то же время смертность от обычного гриппа в наше время оценивается на уровне 0,1%.

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