В кінці березня вдарять заморозки, - синоптики

Друга половина березня обіцяє бути холодніше, ніж перша. Так, температура опуститься нижче 0 градусів 17 березня за прогнозом погоди на місяць на сайті Meteoprog. Заморозки будуть спостерігатися вночі до кінця березня.

За прогнозом погоди від Gismeteo, цього місяця в Україні найбільші заморозки спостерігатимуться в останні вихідні. Так, 28 та 29 березня ніч температура опуститься до -7 градусів, в Карпатах можливий сніг.

Прогноз погоди у березні Інфографіка: meteoprog

До цього в Україні збережеться тепла весняна погода.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура очікується 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градуси вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 24-44 мм, в гірських районах 36-80 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Прогноз погоди у Києві в березні Скріншот: gismeteo

Прогноз погоди в Карпатах в березні Скріншот: gismeteo

Прогноз погоди у Харкові в березні Скріншот: gismeteo

Як повідомляли Українські Новини, через аномальну погоду взимку і восени в Україні можливі обмеження прав на водопостачання.

В Києві метеорологічна весна розпочалася 10 лютого 2020 року. Водночас Центральна геофізична обсерваторія так і не повідомляла про завершення метеорологічної осені і початку метеорологічної зими.

Тим часом, лютий-2020 став найспекотнішим у світі.