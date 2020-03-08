підписатися на розсилку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
08 березня 2020, неділя, 13:56 25
Медицина 2020-03-08T13:57:54+02:00
Українські Новини
Коронавірус у 20 людей не підтвердився, - МОЗ

Коронавірус у 20 людей не підтвердився, - МОЗ

Валерия Драгомирова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Дослідження 20 зразків на коронавірусну інфекцію, жертвами якої стали 3594 людини по всьому світу, показало негативний результат.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок COVID-19.

У вірусологічній референс-лабораторії досліджено всі 20 доставлених зразків матеріалів, у тому числі 6 було відібрано від осіб з підозрою на COVID-19 і 14 - від контактних.

Всі результати негативні, коронавірусної інфекції не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб були госпіталізовані через підозру на коронавірус в Чернівцях.

Раніше в Україні зареєстрували перший випадок коронавірусної інфекції.

Хворобу виявили у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. Чернівецька міськрада має намір обмежити режим відвідування мерії через коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила направити своїх експертів в Україну у зв'язку з тривожною ситуацією, викликаної поширенням коронавірусу Covid-19.

Більше новин про: МОЗ Коронавірус коронавірус в Україні

Коронавірус у 20 людей не підтвердився, - МОЗ
Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики
Новини
Коронавірус у 20 людей не підтвердився, - МОЗ 13:56
Зеленський привітав жінок з 8 березня і побажав здійснення усіх мрій 12:56
В Японії зник український спортсмен Олексій Борисенко 12:33
Зеленський поскаржився, що йому не дозволяють їздити на велосипеді 11:47
Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики 11:16
більше новин
Індексація пенсій розпочнеться з 1 квітня: у Мінсоцполітики розповіли, кому підвищать виплати в 2020 10:15
Продаж "Промінвестбанку" не суперечив чинному законодавству, — Мін'юст 20:22
Криклій пообіцяв підтримку українським вагонобудівникам 16:35
Харківський аеропорт Ярославського в лютому збільшив міжнародний пасажирський трафік більш ніж на дві третини 16:13
Гривня злетіла: як змінився офіційний курс нацвалюти за тиждень 08:45
більше новин
Через коронавірус туризм в світі може втратити $1,7 трлн. В Україні заявок на тури зменшилося на третину 21:14
На Закарпатті у жінки, що повернулася з Італії, підозрюють коронавірус 18:16
У Чернівцях жінку за поширення неправдивих чуток про коронавірус притягнули до відповідальності 19:52
Суми обмежили масові заходи для запобігання поширенню коронавірусу 22:49
На київських дорогах можуть дозволити максимально допустиму швидкість до 80 км/год 22:20
більше новин
Зеленський привітав жінок з 8 березня і побажав здійснення усіх мрій
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok