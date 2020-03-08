Коронавірус у 20 людей не підтвердився, - МОЗ

Дослідження 20 зразків на коронавірусну інфекцію, жертвами якої стали 3594 людини по всьому світу, показало негативний результат.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.



Станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок COVID-19.



У вірусологічній референс-лабораторії досліджено всі 20 доставлених зразків матеріалів, у тому числі 6 було відібрано від осіб з підозрою на COVID-19 і 14 - від контактних.



Всі результати негативні, коронавірусної інфекції не виявлено.



Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб були госпіталізовані через підозру на коронавірус в Чернівцях.



Раніше в Україні зареєстрували перший випадок коронавірусної інфекції.



Хворобу виявили у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. Чернівецька міськрада має намір обмежити режим відвідування мерії через коронавірус.



Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила направити своїх експертів в Україну у зв'язку з тривожною ситуацією, викликаної поширенням коронавірусу Covid-19.