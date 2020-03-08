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  • В Італії за добу виявили 1 247 нових хворих на коронавірус. Дані 8 березня
08 березня 2020, неділя, 08:45 12
Світ 2020-03-08T08:45:01+02:00
Українські Новини
В Італії за добу виявили 1 247 нових хворих на коронавірус. Дані 8 березня

В Італії за добу виявили 1 247 нових хворих на коронавірус. Дані 8 березня

Валерия Драгомирова
Розповсюдження вірусу, Коронавірус, коронавірус у світі
Дані по коронавірусу 8 березня. Карта: gisanddata.maps.arcgis
Дані по коронавірусу 8 березня. Карта: gisanddata.maps.arcgis

У той час як ВООЗ вирішила направити місію в Україну через коронавірус, жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3594 людини, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах досягла 106 158.

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу.

У трійці лідерів по захворюваності перебувають материковий Китай, Південна Корея та Італія.

У Китаї 80 695 осіб захворіли коронавірусом, загинули 3 097.

В Південній Кореї захворіли 7 134, загинули 50 осіб.

В Італії за добу виявили 1 247 нових хворих, 36 осіб померли. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 5 883 людини.


Як повіломляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися по світу і влітку.

Раніше в Україні коронавірус у 16 з 20 осіб не підтвердили.

Крім того, Трамп сумнівається в правдивості статистики стосовно коронавірусу, і не бачить сенсу звертатися до лікаря.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавірусу Covid-19 у деяких регіонах країни.

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