Через коронавірус туризм в світі може втратити $1,7 трлн. В Україні заявок на тури зменшилося на третину

Коронавірус у світі стає глобальною проблемою для економіки, туристична галузь також зіткнулася із загрозою. Після того, як уряд заблокував десятки мільйонів людей і заборонив продаж путівок багато китайських мандрівники, які сприяли розширенню галузі, вже сиділи вдома. Це спустошило казино Макао, усунуло черги за межами бутиків Louis Vuitton в Парижі та розчистив пляжі по всій Південно-Східній Азії. Також 90% бронювань було скасовано в Римі.

Тепер не тільки китайці сидять вдома. Німці і бельгійці переосмислюють лижні поїздки в Італію. Японці скасовують візити на Балі. За оцінкою Всесвітньої туристичної організації ООН, на карту поставлено дохід у розмірі 1,7 трлн доларів США, отриманих міжнародним туризмом в 2018 році, пише Bloomberg.

Збитки туристичної галузі впали до рівня 2001 року, коли стався теракт 11 вересня в США.

В Україні з моменту спалаху коронавірусу також стали дещо обережніше планувати зарубіжні поїздки. Скасування турів часто мотивують ослабленим імунітетом і страхом за себе і рідних.

Як розповів в коментарі сайту "24 каналу" виконавчий директор Української асоціації туристичних агентств Павло Григораш, кількість нових заявок в цілому зменшилася на 25-30%. Крім того, люди через панічні настрої частіше анулюють раніше заброньовані тури. Водночас, якщо йдеться про ближні дати, сума штрафу за скасування іноді досягає 100% вартості.

За словами фахівця, це стосується практично всіх напрямків, в основному - Європа і Азія. Люди пояснюють це тим, що не хочуть ризикувати.

Дизайнер з Києва Олена Журавель - одна з тих, чиї плани із закордонної поїздки зруйнував спалах коронавірусу. Вона розповідає: в квітні з колегою збиралася летіти в Мілан на щорічну інтер'єрну виставку Salone del Mobile. Сам захід через спалах вірусу перенесли на літо, однак Олена зазначає: навіть якби цього не сталося - не летіла б.

"Це - дуже велике скупчення народу. За 5 днів виставку відвідує до 500-600 тис. людей... І я розумію, що за таких обставин не факт, що мені зможе хтось вчасно надати медичну допомогу, якщо я захворію. Я не впевнена, чи буде там можливість звернутися до лікаря, саме тому вирішила не летіти. І другий момент - чи пустять мене потім додому", - пояснює дизайнер свій вибір.

Як йдеться в матеріалі Bloomberg, багато ділових мандрівників, які зазвичай заповнюють слабкість туристичної індустрії в зимові місяці, теж залишаються вдома, оскільки такі компанії, як Facebook Inc. і Google, проводять замість особистих зустрічей веб-трансляції. Такі компанії, як L'Oreal SA, Nestle SA і Cargill Inc., призупинили поїздки співробітників по всьому світу на найближчі тижні. Влада припинила проведення торгових ярмарків, які могли б залучити сотні тисяч людей в Берлін, Женеву і Барселону, а культурний фестиваль на Гаваях був скасований.

Глобальна асоціація ділових поїздок каже, що коронавірус може обійтися індустрії в близько 47 мільярдів доларів в місяць.

У пресслужбі туристичної компанії TUI Ukraine сайту "24 каналу" розповіли, що зміни на ринку дійсно є, але вони стосуються скоріше не кількості замовлень, а напрямків бронювання. Є поодинокі випадки скасування попередньо заброньованих турів, в основному в Італію на найближчі дати. Однак ануляції набагато менше, ніж компанія могла прогнозувати.

"Туристи, умовно, розділилися на дві групи. Перші уважно стежать за новинами, аналізують інформацію і найближчим часом нікуди не збираються, переносять відпустку на літо-осінь. Другі - шукають гарячі тури і кращі ціни на найближчі дати, зокрема, в теплі країни", - пояснюють ситуацію в TUI Ukraine.

Також в пресслужбі компанії зазначили, що на цей період все ж очікували більший попит, ніж є зараз по факту. Особливо істотно зменшилася кількість бронювань в останні дні - коли з'явилася інформація про зафіксований випадок коронавірусу в Україні.

Подібна ситуація і в інших популярних туристичних агентствах. Так, директор мережі агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик констатує: якщо в момент спалаху вірусу в Китаї, на початку року, кількість замовлень істотно не змінилося, то в лютому - навпаки. Особливо в другій половині. Щодо скасування бронювань, їх небагато - більшість людей, які вже заплатили, нічого не анулюють. Винятком є ​​хіба що Італія, де зафіксована найбільша в Європі спалах коронавірусу. Цю ж країну фактично перестали бронювати на літо.

CEO туроператора Join UP! Дмитро Сероухов також розповів, що зараз конкретні цифри озвучувати рано, проте вже точно можна говорити про те, що ринок дуже "просів" - і у нас, і в інших країнах.

"В умовах, що склалися ми змушені реагувати оперативно і зараз знаходимося в процесі зміни наших польотних програм. Наприклад, кілька днів тому прийняли рішення про скасування рейсів в Турин, - йдеться в коментарі.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ безкоштовно поміняє дату вильоту в Італію.

Тим часом, авіакомпанія SkyUp намір призупинити рейси в Турин (Італія) через спалах коронавируса Covid-19 в Італії з 5 березня, також масово скасовує рейси в Італію Wizz Air.