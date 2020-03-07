Сім осіб госпіталізовано в Чернівцях через підозру на коронавірус, - обладміністрація

7 осіб госпіталізовано в Чернівцяхчерез підозри на коронавірус, на який захворіли понад 102 тис. осіб по всьому світу.

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обладміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Ще одну людину з підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, в обласній клінічній лікарні", - йдеться у ньому.



Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання і прибув з країни, де зафіксовані випадки зараження Covid-19.



Таким чином, всього в області з підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції.



Хворобу виявили у жителя Чернівців, який повернувся з Італії.Чернівецька міськрада має намір обмежити режим відвідування мерії через коронавірус.



Крім того, в українця виявили коронавірус на його 39-річчя. Перші симптоми хвороби у чоловіка з'явилися 28 лютого. На наступний день його госпіталізували.



У хворого на коронавірус жителя Чернівців спостерігаються температурні скачки, але стан стабільний.