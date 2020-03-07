підписатися на розсилку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
07 березня 2020, субота, 20:24 5
Суспільство 2020-03-07T20:25:57+02:00
Українські Новини
Сім осіб госпіталізовано в Чернівцях через підозру на коронавірус, - обладміністрація

Сім осіб госпіталізовано в Чернівцях через підозру на коронавірус, - обладміністрація

Валерия Драгомирова
Госпіталізація, Чернівці, Коронавірус, коронавірус в Чернівцях
Карантин. Фото: Facebook/ОДА
Карантин. Фото: Facebook/ОДА

7 осіб госпіталізовано в Чернівцяхчерез підозри на коронавірус, на який захворіли понад 102 тис. осіб по всьому світу.

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обладміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ще одну людину з підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, в обласній клінічній лікарні", - йдеться у ньому.

Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання і прибув з країни, де зафіксовані випадки зараження Covid-19.

Таким чином, всього в області з підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції.

Хворобу виявили у жителя Чернівців, який повернувся з Італії.Чернівецька міськрада має намір обмежити режим відвідування мерії через коронавірус.

Крім того, в українця виявили коронавірус на його 39-річчя. Перші симптоми хвороби у чоловіка з'явилися 28 лютого. На наступний день його госпіталізували.

У хворого на коронавірус жителя Чернівців спостерігаються температурні скачки, але стан стабільний.

Більше новин про: Госпіталізація Чернівці Коронавірус коронавірус в Чернівцях

Fitch підтвердив рейтинг України з "В". Прогноз позитивний
В Україні коронавірус у 16 з 20 осіб не підтвердили, - МОЗ
Новини
У нардепа Волошина не знайшли коронавірус 20:45
Сім осіб госпіталізовано в Чернівцях через підозру на коронавірус, - обладміністрація 20:24
Бойко похвалив Шмигаля: у новому уряді менше грантоїдів - це дає надію 20:00
Мінфін відмовився від розміщення ОВДП після вихідних 19:21
Гончарук полетів з України з колишнім мером Ірпеня Карплюком 19:14
більше новин
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня 09:40
IT-директора "Дарниці" визнано кращим в Україні в номінації BEST CIO 2019 12:19
В. о генпрокурора став Чумак 10:48
АМКУ має дозволити "Метінвесту" концентрацію шахтоуправління "Покровське", - експерт 13:39
Глава НАБУ змушений затягувати справу "Роттердам+", щоб уникнути відповідальності, - ексглава НКРЕКП 12:04
більше новин
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня 09:40
В. о генпрокурора став Чумак 10:48
Перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку 10:58
Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус 12:43
На Закарпатті у жінки, що повернулася з Італії, підозрюють коронавірус 18:16
більше новин
Мінфін відмовився від розміщення ОВДП після вихідних
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok