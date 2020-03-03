подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
03 марта 2020, вторник, 19:15 708
Общество 2020-03-03T19:17:42+02:00
Українські Новини
Неожиданный сюрприз в день рождения. У украинца обнаружили коронавирус на его 39-летие

Неожиданный сюрприз в день рождения. У украинца обнаружили коронавирус на его 39-летие

Таня Войтюк
Коронавирус, коронавирус в Украина, коронавирус у украинцев, коронавирус в Черновцах
Украинца с коронавирусом изолировали в день рождения. Фото: Facebook/ОДА
Украинца с коронавирусом изолировали в день рождения. Фото: Facebook/ОДА

Украинец, у которого спустя неделю проявились симптомы коронавируса, узнал свой диагноз в свой 39 день рождения. Об этом сообщает ТСН.

Мужчина с женой путешествовали по Италии, когда там начал распространяться коронавирус. С 21 февраля пара побывала в четырех итальянских городах. Домой возвращались сначала самолетом в Румынию, а далее автомобилем через границу.

Первые симптомы болезни у мужчины появились 28 февраля. На следующий день его госпитализировали.

Болезнь сейчас протекает легко: кашель и температура до 38 градусов. Его жена здорова. Она самоизолировалась дома. Она не знает, как муж мог заразиться.

"Я с ним говорила сегодня в два часа дня, была температура 38. В пятницу с вечера у него началось – температура до 38,4 и не могли сбить. Мы там (в Италии) ни с кем так не контактировали, особо ни с кем не общались. Мы путешествовали вдвоем, вдвоем ходили и пытались не быть в больших скоплениях людей, кроме аэропорта", - рассказала супруга больного.

Как сообщали Українські Новини, за всеми, кто контактировал с инфицированным сейчас наблюдают медики, однако их не изолируют отдельно на карантин, поскольку никаких симптомов нет.

Тем временем в Черновцах из-за коронавируса начнут дезинфицировать маршрутки и троллейбусы.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украина коронавирус у украинцев коронавирус в Черновцах

Работника таможни, который проверял украинца с кор...
В Черновцах из-за коронавируса начнут дезинфициров...
Симптомы коронавируса у заразившегося украинца поя...
В Черновцах пока не будут закрывать учебные заведе...
Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьером
На концепцию "раскрутки" Шевченковской премии Бородянский потратит столько же, сколько получат все ее номинанты
Новости
Зеленский назвал возможные кандидатуры министров будущего состава правительства Шмыгаля 20:36
Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов 20:34
Гончарук подал иск против Разумкова, – Окружной админсуд Киева 20:27
В Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса 20:15
Евгений Карась. Скриншот: YouTube/ 2012letsrock
Член общественного контроля НАБУ Евгений Карась нахамил депутату Полякову 20:00
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
больше новостей
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok