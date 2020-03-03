Неожиданный сюрприз в день рождения. У украинца обнаружили коронавирус на его 39-летие

Украинец, у которого спустя неделю проявились симптомы коронавируса, узнал свой диагноз в свой 39 день рождения. Об этом сообщает ТСН.

Мужчина с женой путешествовали по Италии, когда там начал распространяться коронавирус. С 21 февраля пара побывала в четырех итальянских городах. Домой возвращались сначала самолетом в Румынию, а далее автомобилем через границу.

Первые симптомы болезни у мужчины появились 28 февраля. На следующий день его госпитализировали.

Болезнь сейчас протекает легко: кашель и температура до 38 градусов. Его жена здорова. Она самоизолировалась дома. Она не знает, как муж мог заразиться.

"Я с ним говорила сегодня в два часа дня, была температура 38. В пятницу с вечера у него началось – температура до 38,4 и не могли сбить. Мы там (в Италии) ни с кем так не контактировали, особо ни с кем не общались. Мы путешествовали вдвоем, вдвоем ходили и пытались не быть в больших скоплениях людей, кроме аэропорта", - рассказала супруга больного.

Как сообщали Українські Новини, за всеми, кто контактировал с инфицированным сейчас наблюдают медики, однако их не изолируют отдельно на карантин, поскольку никаких симптомов нет.

Тем временем в Черновцах из-за коронавируса начнут дезинфицировать маршрутки и троллейбусы.