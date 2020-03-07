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07 березня 2020, субота, 14:50 17
Медицина 2020-03-07T15:08:45+02:00
Українські Новини
В Україні коронавірус у 16 з 20 осіб не підтвердили, - МОЗ

В Україні коронавірус у 16 з 20 осіб не підтвердили, - МОЗ

Ярина Вацяк
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Скріншот NBC News
Коронавірус. Скріншот NBC News

Дослідження показало негативний результат 16 зразків, які перевіряли на коронавірусну інфекцію Covid-19. Наразі триває перевірка ще 4 зразків. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Зазначається, що станом на 7 березня у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я перебуває на дослідженні 20 зразків матеріалів: 6 зразків відібрані у осіб з підозрою на коронавірус і 14 - від контактуючих з ними.

"Серед них дослідження 16 зразків завершено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що в цілому з початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 37 повідомлень про підозру на коронавірус, отримано 1 позитивний результат.

Протягом 6 березня у центр надійшло 4 повідомлення про підозри на коронавірус: в Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.

Як повідомляли Українські Новини, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карантин "на печерських пагорбах" - у Раді та Кабміні депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина, який контактував з хворим на коронавірус депутатом Національної Асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером і виступав у парламенті в п'ятницю.

Тим часом, Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус.

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