На "коронавірусному" лайнері Grand Princess знаходиться 49 українців, - МЗС

На борту лайнера "Grand Princess", який ізольований біля берегів Каліфорнії (США) через спалах коронавірусу, знаходиться 49 громадян України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева.

"За інформацією Державного Департаменту США, на борту круїзного лайнера "Grand Princess" знаходиться 49 громадян України. Зараз Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує інформацію про можливу наявність серед інфікованих громадян Українии", - пише видання.

Погорельцев зазначив, що в даний час лайнер "Grand Princess" знаходиться на рейді біля берегів Північної Каліфорнії. На борту судна 3500 осіб, громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).

Компетентними органами штату Каліфорнія було прийнято рішення про перевірку пасажирів лайнера на наявність ознак коронавирусной пневмонії з-за першого летального випадку, оскільки померлий відпочивав у лютому на цьому судні.

Місцевою владою було прийнято рішення про тимчасову заборону на вхід в гавань Сан-Франциско зазначеного судна. Вертольотами берегової охорони США на борт лайнера були доставлені тести на Covid-19 з метою перевірки усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлими в Каліфорнії чоловіком, а також категорії осіб, які мають перші ознаки респіраторної інфекції.

В залежності від результатів тестів буде прийнято відповідне рішення про карантин частини пасажирів або всього судна.

Раніше, 7 березня віце-президент США Майк Пенс повідомив, що Covid-2019 діагностовано у 21 пасажири лайнера Grand Princess, який стоїть біля узбережжя США.

Як повідомляли Українські Новини, на початку лютого в Японії "на карантин" закрили лайнер з 3500 пасажирами. При цьому на борту були українці, але вони відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess. Після чого в Японії українка вилікувалася від коронавіруса після захворювання на лайнері.

Тим часом, Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про наявність українців на борту затриманого на карантин біля Норвегії через підозру на коронавирусную інфекцію у двох пасажирів німецького круїзного лайнера Aida Aura.