Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3491 людини. Дані на 7 березня

В той час, як у ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися по світу і влітку, жертвами коронавіруса у всьому світі вже стали 3491 людини, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 102 тисяч.

Про це свідчать дані карти поширення коронавіруса від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Дані про коронавирусе на 7 березня

Повідомляється, що в Італії за добу виявили 778 нових хворих, 49 осіб померли. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 4636 осіб.

Дані про коронавирусе на 7 березня

В Іспанії підтверджені 141 нових випадків інфікування.

В Ірані заявили про 1234 нових випадки інфікування коронавірусом.

У США зафіксовано 57 нових випадків зараження коронавірусом.

У Швеції та Норвегії в добу виявили понад 200 випадків інфікування COVID-19

В Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 6767 людина, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" в битві за стримування коронавіруса.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Колумбія, Ватикан, Камерун, Сербія, Бутан.

Як повідомляли Українські Новини, новий Кабмін вирішив посилити оперативний штаб з протидії коронавірусу.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 в деяких регіонах країни.

Також у ВООЗ також підтвердили, що температурний скринінг не ефективний у пошуку коронавіруса через вірогідність приховування симптомів.