На Закарпатті у жінки, що повернулася з Італії, підозрюють коронавірус

Вчора ввечері, 5 березня, в Закарпатській області з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка нещодавно була в Італії. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Закарпатської ОДА.

Так, повідомляється, що жінку госпіталізували з високою температурою.

"Подзвонила в швидку, описала свій стан. Медики приїхали в спецкостюмах і відвезли пацієнтку в обласну інфекційну лікарню. Там їй провели вірусологічні аналізи, вірус не виявили. Щоб виключити підозру на захворювання на коронавірус, для подальшого аналізу біоматеріал жінки відправили в Київ", - йдеться в повідомленні.

Зараз стан жінки стабільний, підвищення температури тіла немає.

Як повідомляли Українські Новини, через можливі випадки коронавірусу в ОРДЛО штаб ООС ввів обмеження на КПВВ.

Тим часом нардеп Волошин відправиться на двотижневий карантин. А депутат Верховної Ради Григорій Мамка ("Опозиційна платформа - За життя") заперечує ізоляцію депутата Олега Волошина. Також колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карантин "на печерських пагорбах" - у Раді та Кабміні.