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06 березня 2020, пʼятниця, 14:21 5
Кабмін 2020-03-06T14:21:29+02:00
Українські Новини
За 4 дні роботи в лютому Альона Бабак заробила 7 тисяч гривень

За 4 дні роботи в лютому Альона Бабак заробила 7 тисяч гривень

Елена Новикова
зарплати чиновників, Альона Бабак, міністр розвитку громад і територій, Зарплати за лютий
Альона Бабак. Фото: samopomich.ua
Альона Бабак. Фото: samopomich.ua

Зарплата колишнього міністра розвитку громад і територій Альони Бабак , яка задекларувала 790 тис. гривень доходів за 2019, за 4 дні лютого становить 7 тис. гривень, її заступників - від 31 тис. до 97 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 43 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Бабак за 4 дні лютого (звільнена 4 лютого 2020 року), становить 7 221 гривню, з них посадовий оклад - 1 600 гривень, надбавка за вислугу років - 240 гривень, надбавка за роботу з доступом до державної таємниці - 320 гривень, компенсація відпустки - 5 061 гривню.

Фактична сума коштів, отримана Бабак, становить 5 813 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Дмитра Живицького становить 96 760 гривень, заступників В'ячеслава Негоди - 30 800 гривень, Юліана Чаплинського - 38 023 гривні (звільнений 17 лютого) і держсекретаря Олега Войтовича - 53 352 гривні.

Відповідь на запит Українських Новин.Відповідь на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату Олени Бабак.Відповідь на запит Українських Новин про зарплату Олени Бабак.

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого Верховна Рада звільнила Олену Бабак з посади міністра розвитку громад і територій і призначив замість неї голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялося про те, що 4 березня Рада призначила новим прем'єр-міністром Шмигаля.

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