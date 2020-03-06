За 4 дні роботи в лютому Альона Бабак заробила 7 тисяч гривень

Зарплата колишнього міністра розвитку громад і територій Альони Бабак , яка задекларувала 790 тис. гривень доходів за 2019, за 4 дні лютого становить 7 тис. гривень, її заступників - від 31 тис. до 97 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 43 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Бабак за 4 дні лютого (звільнена 4 лютого 2020 року), становить 7 221 гривню, з них посадовий оклад - 1 600 гривень, надбавка за вислугу років - 240 гривень, надбавка за роботу з доступом до державної таємниці - 320 гривень, компенсація відпустки - 5 061 гривню.

Фактична сума коштів, отримана Бабак, становить 5 813 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Дмитра Живицького становить 96 760 гривень, заступників В'ячеслава Негоди - 30 800 гривень, Юліана Чаплинського - 38 023 гривні (звільнений 17 лютого) і держсекретаря Олега Войтовича - 53 352 гривні.

Відповідь на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату Олени Бабак.

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого Верховна Рада звільнила Олену Бабак з посади міністра розвитку громад і територій і призначив замість неї голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялося про те, що 4 березня Рада призначила новим прем'єр-міністром Шмигаля.