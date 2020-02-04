Рада уволила Бабак

Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий.

За принятие соответствующего проекта постановления №2767 проголосовали 266 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Бабак была уволена по представлению премьер-министра Алексея Гончарука.

Она была назначена на должность министра развития общин и территорий (реорганизированное Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства) 29 августа 2019 года.

Бабак была депутатом Верховной Ради 8-го созыва (фракция "Объединение "Самопомощь").

Она занимала должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщали Українськi Новини, комитет по организации госвласти рекомендовал Раде уволить Бабак и назначить вместо нее Шмыгаля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бабак может стать первым уволенным членом правительства Алексея Гончарука. А сама Бабак считала дискредитацией информацию СМИ о своей отставке.