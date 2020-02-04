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04 февраля 2020, вторник, 11:35 44
Верховная Рада и партии 2020-02-04T11:40:25+02:00
Українські Новини
Рада назначила Шмыгаля новым вице-премьером вместо Бабак

Рада назначила Шмыгаля новым вице-премьером вместо Бабак

Анна Рудык
Алена Бабак, Кабмин, Верховная Рада, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

После увольнения Алены Бабак Верховная Рада назначила председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий.

За принятие соответствующего проекта постановления №2768 проголосовали 278 депутатов при 226 необходимых, передают Українськi Новини.

Должность председателя Ивано-Франковской обладминистрации Шмыгаль занимает с 1 августа 2019 года.

До этого он был руководителем Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область).

Также Шмыгаль работал заместителем начальника главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области и начальника управления экономики Львовской обладминистрации.

Как сообщали Українськi Новини, 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий.

Гончарук подал представление о назначении главой Минрегиона губернатора Шмыгаля

Ранее комитет по организации госвласти рекомендовал Раде уволить Бабак и назначить вместо нее Шмыгаля.

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Рада назначила Шмыгаля новым вице-премьером вместо Бабак
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