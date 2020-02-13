подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
13 февраля 2020, четверг, 10:54 81
Кабмин 2020-02-13T10:54:08+02:00
Українські Новини
Экс-министр развития общин в 2019 году заработала 790 тыс. гривен

Экс-министр развития общин в 2019 году заработала 790 тыс. гривен

Оксана Соболь
электронные декларации, Отставка министра, Алена Бабак, Минрегион
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua

Уволенная Верховной Радой министр общин и территорий Алена Бабак задекларировала 789 986 гривен доходов за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Из всей суммы дохода 292,1 тыс. гривен составила зарплата народного депутата, 337,3 тыс. гривен - зарплата министра развития общин и территорий.

Также в 2019 году Бабак получила 42,4 тыс. гривен процентов от вклада в Укрэксимбанке, 56,3 тыс. гривен дивидендов от организации "Институт местного развития" и 62 тыс. гривен страховых выплат.

Сын Бабак Даниил в прошлом году получил 51,9 тыс. гривен зарплаты в компании "Хайп Медиа", дочь Екатерина - 168 тыс. гривен алиментов от своего отца.

На момент увольнения Бабак задекларировала 51,4 тыс. гривен доходов (за период с 1 января по 4 февраля).

В частности, она указала 47,9 тыс. гривен зарплаты министра развития общин и территорий и 3 549 гривен процентов от вклада в Укрэксимбанке.

Экс-министр задекларировала 567,1 тыс. гривен, 22,1 тыс. евро и 451 доллар на счетах в Укрэксимбанке, 4 283 доллара на счете в Украинском инновационном банке, а также 34 тыс. евро и 52 тыс. долларов наличными.

Ей принадлежит по 50% в 3 квартирах в Киеве (общая площадь 48,8 кв. м, 56,8 кв. м и 188,1 кв. м), 3 земучастка в Васильковском районе Киевской области по 2,5 тыс. кв. м.

Кроме того, Бабак владеет автомобилями Volkswagen Touareg 2012 года выпуска и Mercedes-Benz ML350 2005 года выпуска, а ее сын - грузовым автомобилем Renault Trafic 2010 года выпуска.

Также экс-министр указала в декларации женские часы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями Patek Philippe и сережки из драгоценных металлов и с драгоценными камнями Chopard, отметив при этом, что драгоценности были приобретены до начала депутатской деятельности.

Согласно декларации, она владеет 11,25% общего капитала организации "Институт местного развития".

Как сообщали Українськi Новини, вместо Бабак на должность министра развития общин и территорий был назначен губернатор Ивано-Франковской области Шмыгаль, который также получил должность вице-премьер-министра.

Бабак была назначена на должность министра развития общин и территорий (реорганизованное Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства) 29 августа 2019 года.

В 2018 году она заработала 1,2 млн гривен.

Больше новостей о: электронные декларации Отставка министра Алена Бабак Минрегион

Зеленский ввел в СНБО Ермака вместо Богдана
ГБР допросило Парубия
Новости
ДТП под Николаевом.
Под Николаевом маршрутка "слетела" с трассы и перевернулась: много пострадавших 12:00
Военные ООС задержали боевика: наводчик-оператор дает показания о преступлениях оккупантов 11:54
Приватбанк в прошлом году увеличил прибыль почти в три раза 11:54
ВВС снимет сериал о жизни экоактивистки Грете Тунберг с ее участием 11:54
В России автобус с украинцами попал в ДТП: 8 человек погибло 11:38 Дополнено
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Снег с дождем и штормовыми ветрами атакуют: прогноз погоды на среду 21:00
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
больше новостей
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok