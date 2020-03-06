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06 березня 2020, пʼятниця, 13:33 26
Судова влада 2020-03-06T14:45:02+02:00
Українські Новини
Чумака призначили в. о. генпрокурора. Що про нього відомо

Чумака призначили в. о. генпрокурора. Що про нього відомо

Елена Новикова
Генпрокурор, Віктор Чумак, Відставка Рябошапки, відставка генпрокурора
Віктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak
Віктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak

Після того, як Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці, виконуючим обов'язки генерального прокурора призначили Віктора Чумака. Про те, що про нього відомо, розкажуть Українські Новини.

Народився Віктор Васильович Чумак 5 червня 1958 року в Хмельницькому, закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище (1977-1981) та юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство" (1990-1995).

Вивчав курси з Права Європейського союзу та прикордонного менеджменту в Академії прикордонної поліції Німеччини. Чумак є кандидатом юридичних наук, доцентом.

До 1999 року працював у Національній академії Державної прикордонної служби.

У 2000 році - очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони.

З 1992 до 2004 року працював на керівних посадах у Державній прикордонній службі України.

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

До 2010 року Віктор Чумак був директором Деартамента політичного аналізу та безпеки Міжнародного центру перспективних досліджень. А з 2010 року працював директор Українського інституту публічної політики.

12 грудня 2012 року став народним депутатом України VII скликання, балотуючись і будучи обраним від партії Віталія Кличка "УДАР". З 2012 року працював на посаді голови комітету Ради з питань запобігання протидії корупції.

З 2014 року - заступник голови комітету з питань запобігання та проти корупції.

27 листопада 2014 року вдруге був обраний народним депутатом України VIII, але вже за списками Петра Порошенка по виборчому округу №214 (Київ). Він набрав 51,52 % голосів виборців.

11 грудня 2015 Кабмін призначив Віктора Чумака членом Національного агентства з запобігання корупції.

В парламенті був членом фракції "БПП". А покинув 4 лютого 2016 року за власним бажанням.

В 2017 році Чумака обрали лідером громадського об'єднання "Громадянський рух "Хвиля""

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня 2019 року Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником Генерального прокурора - Головним військовим прокурором.

А 4 січня 2020 року стало відомо, що Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора і призначив звичайним заступником генпрокурора. Наказ про звільнення з посади головного військового прокурора і призначення просто заступником генпрокурора підписаний 2 січня.

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