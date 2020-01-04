Рябошапка уволил Чумака с должности главного военного прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора и назначил обычным заместителем генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе генпрокурора.

По его словам, приказ о увольнении с должности главного военного прокурора и назначении просто заместителем генпрокурора подписан 2 января.

Другие подробности не сообщаются.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора начал работу в четверг, 2 января. Приказом от 23 декабря Рябошапка обозначил 2 января днем начала работы Офиса генпрокурора.



Ранее, 19 сентября, Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.



Тем временем треть прокуроров ГПУ не прошли переаттестацию.



Также Генеральная прокуратура хотела уволить 218 прокуроров, отказавшихся проходить аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора после того, как всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении.