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04 января 2020, суббота, 17:15 2190
Силовые структуры 2020-01-04T17:15:01+02:00
Українські Новини
В Офисе генпрокурора подтвердили назначение Чумака на должность заместителя Рябошапки

В Офисе генпрокурора подтвердили назначение Чумака на должность заместителя Рябошапки

Валерия Драгомирова
Офис Генпрокурора, Руслан Рябошапка, Виктор Чумак
Виктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak
Виктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака, который был на должности главного военного прокурора, на должность своего заместителя. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

"Чумак Виктор Васильевич Заместитель Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Назначение датировано еще 2 января.


Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора начал работу в четверг, 2 января.  Приказом от 23 декабря Рябошапка обозначил 2 января днем начала работы Офиса генпрокурора. 

19 сентября, Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226. 

3 сентября Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Офиса генпрокурора.

В документе указано, что отныне структура после проведения аттестации прокуроров будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Предлагается уменьшить максимальное количество сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс.

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