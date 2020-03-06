Шмигаль пообіцяв найближчим часом доформувати Кабмін

Кабінет Міністрів буде доформован найближчим часом. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який раніше заявив, що не буде істотно змінювати курс минулого Кабміну, у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передають Українські Новини.

"На даний момент проводжу співбесіди і уряд буде сформовано невідкладно найближчим часом", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що уряд буде сформовано, як тільки будуть підібрані відповідні, правильні, якісні та відповідальні кандидати.

на початку вересня 2019 Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нові. зокрема Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменували в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Також було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

4 березня Кабінет Міністрів на чолі з новопризначеним прем'єр-міністром Денисом Шмгалем ухвалив присягу і приступив до роботи.