Міністр Кулеба подачу води в Крим розглядає як інструмент деокупації

Новопризначений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що питання подачі води в Крим повинен розглядатися як інструмент деокупації півострова в той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що подача води в аннексированный Росією Крим є питанням гуманітарної відповідальності перед людьми.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Питання подачі води в окупований Крим - це інструмент деокупації. Я маю на увазі, що відповідь на це питання, давати чи ні, має розглядатися як інструмент деокупації", - сказав він.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що подача води в Крим не є питанням торгівлі з окупантом чи бізнесу, а є питанням гуманітарної відповідальності України перед людьми, які живуть на поуострове.

Як повідомляли Українські Новини, раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що його слова про відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі не правильно зрозуміли.

У свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що ідея відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення сил і засобів бойовиків на Донбасі - це особиста позиція Арахамія, яка ніколи не обговорювалася між Україною і Росією.