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06 марта 2020, пятница, 08:15 910
Кабмин 2020-03-06T08:20:05+02:00
Українські Новини
Ночью премьер Шмыгаль в эфире пообещал дать воду в Крым, но утром уже передумал

Ночью премьер Шмыгаль в эфире пообещал дать воду в Крым, но утром уже передумал

Ярина Вацяк
Денис Шмыгаль, Новый Кабмин, Вода в Крым
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что подача воды в аннексированный Россией Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед людьми.

Об этом он сообщил в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым -это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.

По его мнению, прекращение подачи воды приведет к гуманитарной катастрофе в Крыму.

В то же время он уточнил, что речь идет о подаче воды именно украинцам, а не военным объектам.

Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина и правительство не собирается перекрывать воду для живущих там украинцев.

После чего Шмыгаль написал на своей странице в соцсети Facebook, что возможности подавать воду в Крым до деоккупации - невозможно.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверяет, что идея возобновления подачи воды в Крым в обмен на отвод сил и средств боевиков на Донбассе - это личная позиция председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамия, которая никогда не обсуждалась между Украиной и Россией.

Тем временем, в Симферополе из-за маловодного периода воду будут подавать по часам.

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