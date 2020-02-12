"Будет для меня наукой": Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его слова о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе не правильно поняли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мое личное мнение. Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу. Мое личное мнение, что я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму водой так или иначе будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Прямой".



Арахамия написал, что вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым никогда не поднимался на фракции "Слуга народа".

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - написал Арахамия.



"Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что по такому якобы простому вопросу как вода, стоит серьезный юридический и дипломатический содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее", - резюмировал Арахамия.



Также председатель "Слуги народа" извинился перед украинцами, переселенцами и крымчанами, кого могли обидеть его слова.



Напомним, ранее Арахами заявил, что необходимо срочно менять Уголовный кодекс.