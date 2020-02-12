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12 февраля 2020, среда, 19:27 2225
Политика 2020-02-12T19:45:56+02:00
Українські Новини
"Будет для меня наукой": Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым

"Будет для меня наукой": Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Арахамия, Крым, Вода в Крым
Давид Арахамия,
Давид Арахамия,

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его слова о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе не правильно поняли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мое личное мнение. Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу. Мое личное мнение, что я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму водой так или иначе будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Прямой".


Арахамия написал, что вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым никогда не поднимался на фракции "Слуга народа".

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - написал Арахамия.

"Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что по такому якобы простому вопросу как вода, стоит серьезный юридический и дипломатический содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее", - резюмировал Арахамия.

Также председатель "Слуги народа" извинился перед украинцами, переселенцами и крымчанами, кого могли обидеть его слова. 

Напомним, ранее Арахами заявил, что необходимо срочно менять Уголовный кодекс

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