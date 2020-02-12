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  • Украина не обсуждала с Россией возобновление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе, - Ермак
12 февраля 2020, среда, 12:07 168
Политика 2020-02-12T12:07:11+02:00
Українські Новини
Украина не обсуждала с Россией возобновление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе, -

Украина не обсуждала с Россией возобновление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе, - Ермак

Елизавета Кесельман
Ермак, Андрей Ермак, Зеленский, выборы на Донбассе, Возобновление подачи воды
Андрей Ермак. Скриншот видео Офиса Президента
Андрей Ермак. Скриншот видео Офиса Президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверяет, что идея возобновления подачи воды в Крым в обмен на отвод сил и средств боевиков на Донбассе - это личная позиция председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамия, которая никогда не обсуждалась между Украиной и Россией.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Что касается заявления Давида Арахамии, то вчера был сложный день и я мог только прочитать об этом в интернете. Поэтому сегодня, я надеюсь, увижу Давида и спрошу у него, что он имел в виду. Но могу сказать, что это было личное мнение Арахамии", - сказал он.

Ермак добавил, что вообще не обсуждал вопрос Крыма с заместителем главы Администрации Президента России Дмитрием Козаком, который отвечает за "украинский вопрос" вместо помощника Президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова.

Руководитель Офиса также заверил, что независимо от того, кто будет представлять Россию на переговорах по Донбассу, позиции Украины, в том числе по госгранице и выборам, останутся неизменными.

"В соответствии с украинским законодательством невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные формирования, незаконно вооруженные люди и граница не находится под контролем. А выборы мы планируем провести исключительно на основании украинского законодательства", - подчеркнул он.

Ермак сказал, что выборы на Донбассе в октябре - это мечта, поскольку тогда они проводились бы одновременно на всей территории Украины, но подчеркнул, что для этого есть ряд условий, без выполнения которых проведение выборов невозможно.

На вопрос о том, на какие компромиссы в ходе переговоров готова пойти Украина, Ермак прямо не ответил.

"Мы готовы выполнить все договоренности, достигнутые в первую очередь в Париже. Плюс у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли состояться на всей территории Украины в соответствии с украинскими законами. Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах. Они, безусловно, могут быть в ходе переговоров. Но я готов говорить со всеми патриотическими, адекватными силами, повторять по 10-20 раз, разъясняя свою позицию", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначили Ермака руководителем Офиса Президента вместо Андрея Богдана 11 февраля.

До этого Ермак был помощником Зеленского. 

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