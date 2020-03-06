Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі, — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого призначили на посаду 4 березня, вважає, що питання про можливість продажу землі іноземним компаніям або іноземним громадянам має вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Я прихильник того, щоб ринок землі був відкритий насамперед для українців, і щоб це був цивілізований ринок землі, який дасть поштовх розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу в Україні. Питання про можливість продажу землі іноземним компаніям або іноземцям має вирішуватися виключно і тільки на всеукраїнському референдумі", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого Верховна Рада у другому читанні розгляне законопроєкт про сільськогосподарську кооперацію і зміни в деякі законодавчі акти України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський підкреслив, що питання продажу землі іноземцям буде винесено на всеукраїнський референдум після відкриття ринку.