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  • Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі, — Шмигаль
06 березня 2020, пʼятниця, 08:51 5
Кабмін 2020-03-06T08:51:40+02:00
Українські Новини
Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі, — Шмигаль

Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі, — Шмигаль

Елена Новикова
Продаж землі, Ринок землі, Прем'єр-міністр, Денис Шмигаль, Всеукраїнський референдум, Продаж землі іноземцям
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого призначили на посаду 4 березня, вважає, що питання про можливість продажу землі іноземним компаніям або іноземним громадянам має вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Я прихильник того, щоб ринок землі був відкритий насамперед для українців, і щоб це був цивілізований ринок землі, який дасть поштовх розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу в Україні. Питання про можливість продажу землі іноземним компаніям або іноземцям має вирішуватися виключно і тільки на всеукраїнському референдумі", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого Верховна Рада у другому читанні розгляне законопроєкт про сільськогосподарську кооперацію і зміни в деякі законодавчі акти України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський підкреслив, що питання продажу землі іноземцям буде винесено на всеукраїнський референдум після відкриття ринку.

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