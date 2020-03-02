Рынок земли, деятельность Кабмина и ратификации: повестка дня Рады на неделю

Верховная Рада, которая займется вопросом Кабмина и преодоления коррупции на внеочередном заседании 4 марта, в течение рабочей недели, 3-6 марта, рассмотрит открытие рынка земли, вопросы о деятельности Кабинета Министров Украины и ратификации.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на повестку дня Рады на неделю.

Во вторник, 3 марта, нардепы продолжат рассматривать во втором чтении законопроект об открытии рынка земли. Для включения в повестку дня и принятия решения Раде предложено одобрение решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Во втором чтении парламент рассмотрит проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Среда, 4 марта, начнется с отдельных вопросов функционирования банковской системы.

Для первого чтения народным депутатам предложены законопроекты по вопросам гражданства, сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг, ужесточение административной ответственности за незаконную торговлю горючим и повышение эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

На повестке дня и ускорение дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности и вопросы ратификации.

По регламенту, в среду, в 16:00 у нардепов запланирована работа в группах и фракциях. Но напомним, что президент Украины Владимир Зеленский созвал на 4 марта внеочередное пленарное заседание парламента.

Повестка дня внеочередного пленарного заседания состоит из ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины, вопросов о деятельности Кабмина, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепление правопорядка.

В четверг, 5 марта, парламенту предложена отмена государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности, определение ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования и освобождение внутренне перемещенных лиц от негативных последствий неисполнения денежных обязательств .

Рада также рассмотрит изменения в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины.

На повестке дня ратификации с Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей и взаимной правовой помощи в уголовных делах.

Нардепы решат, что дальше будут делать с законопроектами относительно законодательной инициативы народа и уполномоченных Верховной Рады Украины.

Пятница, 6 марта, начнется с часа вопросов к правительству.

Раде предложены к рассмотрению изменения к закону "О Национальной полиции" о совершенствовании деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроект о сельскохозяйственной кооперации и изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

Тем временем СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.