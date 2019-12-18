Зеленский выступил за сокращение до 10 тыс. га максимальной нормы концентрации земли у одного владельца

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца до 10 тыс. га. Об этом он заявил во время посещения села Красная Слободка в Киевской области.

"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте... до 10 тыс. га – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум после открытия рынка.

Он рассказал, что после принятия закона об открытии рынка земли будет подготовительный этап для полноценного запуска рынка.

"Мораторий [на продажу земли] можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что опасения по поводу рейдерства после открытия рынка земли безосновательны.

"Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли", – заявил глава государства.

Около 3 тыс. активистов протестовали у Рады против открытия рынка земли и введения административной ответственности за дискриминацию.

Тем временем, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении, а в декабре в повестке дня Рады - рассмотреть этот документ во втором чтении.