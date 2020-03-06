підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
06 березня 2020, пʼятниця, 08:15 21
Кабмін 2020-03-06T08:33:08+02:00
Українські Новини
Вночі прем'єр Шмигаль в ефірі пообіцяв дати воду в Крим, але зранку вже передумав

Вночі прем'єр Шмигаль в ефірі пообіцяв дати воду в Крим, але зранку вже передумав

Ярина Вацяк
Денис Шмигаль, Вода в Крим, новий кабмін
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає питанням гуманітарної відповідальності перед людьми подачу води в анексований Росією Крим є .

Про це він повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Питання подачі води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму", - сказав він.

На його думку, припинення подачі води призведе до гуманітарної катастрофи в Криму.

Водночас він уточнив, що йдеться про подачу води саме українцям, а не військовим об'єктам.

Шмигаль підкреслив, що Крим - це Україна і уряд не збирається перекривати воду для українців, які там живуть.

Після чого Шмигаль написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що можливості подавати воду в Крим до деокупації - неможливо.

"Вчергове хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо. Ця теза загубилася в шумі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього до деокупації півострова і повернення його до складу України", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє, що ідея відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення сил і засобів бойовиків на Донбасі - це особиста позиція голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамія, яка ніколи не обговорювалася між Україною і Росією.

Тим часом у Сімферополі через невеликий період воду подаватимуть по годинах.

Більше новин про: Денис Шмигаль Вода в Крим новий кабмін

Рада висловила недовіру Рябошапці
Перед довгими вихідними НБУ зміцнив гривню: курс валют
Новини
Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі, — Шмигаль 08:51
Міністр Кулеба подачу води в Крим розглядає як інструмент деокупації 08:36
У Зеленького - один штатний та п‘ять позаштатних радників, у керівника його офісу – три радника поза штатом 08:33 Документ
Головне деокупація, інше - предмет переговорів, – Кулеба про відновлення авіасполучення і торговельних відносин з Росією 08:28
Вночі прем'єр Шмигаль в ефірі пообіцяв дати воду в Крим, але зранку вже передумав 08:15
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Гончаренко і Зеленський. Фото: Facebook/ Yan Dobronosov
Зеленський підійшов до депутата "Євросолідарності" і попросив не переходити на особистості 19:52
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
Не існує ніяких доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", – експерт Центру Разумкова 14:43
більше новин
14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства 16:01
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
В СБУ відкрили кримінальне провадження проти депутатів через порушення в законопроєкті про землю, - активісти 10:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірус, - Данилов 14:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok