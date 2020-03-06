Вночі прем'єр Шмигаль в ефірі пообіцяв дати воду в Крим, але зранку вже передумав

Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає питанням гуманітарної відповідальності перед людьми подачу води в анексований Росією Крим є .

Про це він повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Питання подачі води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму", - сказав він.

На його думку, припинення подачі води призведе до гуманітарної катастрофи в Криму.

Водночас він уточнив, що йдеться про подачу води саме українцям, а не військовим об'єктам.

Шмигаль підкреслив, що Крим - це Україна і уряд не збирається перекривати воду для українців, які там живуть.

Після чого Шмигаль написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що можливості подавати воду в Крим до деокупації - неможливо.

"Вчергове хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо. Ця теза загубилася в шумі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього до деокупації півострова і повернення його до складу України", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє, що ідея відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення сил і засобів бойовиків на Донбасі - це особиста позиція голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамія, яка ніколи не обговорювалася між Україною і Росією.

Тим часом у Сімферополі через невеликий період воду подаватимуть по годинах.