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05 февраля 2020, среда, 11:56 36
Общество 2020-02-05T11:57:11+02:00
Українські Новини
В Симферополе из-за маловодного периода воду будут подавать по часам

В Симферополе из-за маловодного периода воду будут подавать по часам

Ольга Фандорина
Симферополь, Аннексия Крыма, Вода, Подача воды

В столице аннексированного Крыма – Симферополе – будет введено ограниченное водоснабжение из-за нехватки воды в водохранилищах. Об этом сказала глава так называемой "администрации" города Елена Проценко, передает РИА Новости в среду, 5 февраля.

Так, в ходе оперативно-хозяйственного совещания стало известно, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. При этом используемый полезный объем воды в городе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях.

"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас, на сегодняшний день, будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе – ред.)", – сказала Проценко, не назвав сроки введения графиков подачи.

Режим ограничения подачи воды и график ее подачи будет размещен на сайте "администрации" и будет обнародован в СМИ, добавила Проценко. Он коснется многоквартирных домов и частных домовладений, предполагается не ограничивать в подаче воды социальные объекты.

Также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму, а Украину - упростить процедуру посещения полуострова.

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