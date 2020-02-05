В Симферополе из-за маловодного периода воду будут подавать по часам

В столице аннексированного Крыма – Симферополе – будет введено ограниченное водоснабжение из-за нехватки воды в водохранилищах. Об этом сказала глава так называемой "администрации" города Елена Проценко, передает РИА Новости в среду, 5 февраля.

Так, в ходе оперативно-хозяйственного совещания стало известно, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. При этом используемый полезный объем воды в городе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях.

"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас, на сегодняшний день, будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе – ред.)", – сказала Проценко, не назвав сроки введения графиков подачи.

Режим ограничения подачи воды и график ее подачи будет размещен на сайте "администрации" и будет обнародован в СМИ, добавила Проценко. Он коснется многоквартирных домов и частных домовладений, предполагается не ограничивать в подаче воды социальные объекты.

Также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму, а Украину - упростить процедуру посещения полуострова.