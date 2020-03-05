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05 березня 2020, четвер, 23:24 6
Кабмін 2020-03-05T23:54:21+02:00
Українські Новини
Шмигаль заявив, що новий Кабмін поєднує енергію і молодість з часом, досвідом і виваженістю

Шмигаль заявив, що новий Кабмін поєднує енергію і молодість з часом, досвідом і виваженістю

Ольга Фандорина
Кабмін, Денис Шмигаль, новий кабмін, Кабмін Шмигаля
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Дениса Шмигаля в ефірі телеканалу "1+1" в четвер розповів про новому Кабміні, передають Українські Новини.

"Це уряд, який поєднує енергію, молодість, реформаторські навички, але в той же час досвід і виваженість, тому з цим урядом, думаю, ми в першу чергу гідно зустрінемо виклики сьогоднішнього дня", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр також розповів, що на організаційному засіданні Кабміну в четвер був розширений антикризовий штаб з протидії коронавирусу.

Крім того, він зазначив, що вже є бачення реформ щодо фінансового блоку.

На думку Шмигаля, сьогодні немає провалу в економіці України, є лише виклики і уряд має намір активно працювати в напрямку вирішення всіх нагальних проблем.

Нагадаємо, що відомо про нового прем'єра Шмигаля.

4 лютого 2020 року Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій.

А Ахметов платив Денису Шмигалю за 300 тисяч гривень в місяць.

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