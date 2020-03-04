Ахметов платил Шмыгалю по 300 тысяч гривен в месяц

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. За проект постановления №3168 проголосовал 291 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. "Страна" сообщает, что его бэкграунд в энергетике связан с компанией Рината Ахметова "ДТЭК". В 2017 году он стал замгенерального директора местного филиала ахметовской ДТЭК. Там он работает два года, став по итогу директором Бурштынской ТЭС и занимая руководящие позиции в управляющей компании.

В августе 2019 года Зеленский назначает Шмыгаля губернатором Ивано-Франковской области. А в феврале 2020-го - министром общин и территорий вместо Алены Бабак, а также вице-премьером

После Майдана он пытался войти в Раду как самовыдвиженец, но и проиграл выборы, заняв последнее место на своем округе.

Еще в 2014 году Шмыгаль претендовал на пост главы Львовской области, и на сайте НАЗК пока есть только декларция, которую Денис Шмыгаль подавал, когда собирался стать ивано-франковским губернатором. арплата Дениса Шмыгаля в ДТЭК совокупно за 2018 год составила три с половиной миллиона гривен - то есть получал он у Ахметова почти по 300 тысяч в месяц.

Напомним, что известно о новом премьере Шмыгале.

4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.