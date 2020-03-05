Жінку в Донецькій області госпіталізували з підозрою на коронавірус

Незважаючи на те, що в Донецької області немає лабораторії для виявлення коронавіруса Жительку Краматорська (Донецька область) ушпиталено в четвер через підозру на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це йдеться в повідомленні обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. За даними відомства, жінка повернулася з Таїланду, й у неї було зафіксовано симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ). "Відповідно до протоколу і алгоритму дій лікарі вжили всіх необхідних заходів, ізолювали хвору і взяли біологічний матеріал", - йдеться в повідомленні. Матеріал надіслали вранці до Києва і його планують дослідити на предмет наявності коронавірусу 6 березня. Як повідомляли Українські Новини, 6 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус в Апостоловому Дніпропетровської області. Також у Чернівцях госпіталізовано 5 осіб через підозру на коронавірус у Чернівцях. Тим часом в Україні підтверджують дефіцит медичних масок в аптеках у багатьох областях.