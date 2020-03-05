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05 березня 2020, четвер, 20:25 7
Медицина 2020-03-05T20:43:50+02:00
Українські Новини
Жінку в Донецькій області госпіталізували з підозрою на коронавірус

Жінку в Донецькій області госпіталізували з підозрою на коронавірус

Таня Войтюк
Донецька область, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: Facebook/ОДА
Коронавірус. Фото: Facebook/ОДА

Незважаючи на те, що в Донецької області немає лабораторії для виявлення коронавіруса Жительку Краматорська (Донецька область) ушпиталено в четвер через підозру на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

За даними відомства, жінка повернулася з Таїланду, й у неї було зафіксовано симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

"Відповідно до протоколу і алгоритму дій лікарі вжили всіх необхідних заходів, ізолювали хвору і взяли біологічний матеріал", - йдеться в повідомленні.

Матеріал надіслали вранці до Києва і його планують дослідити на предмет наявності коронавірусу 6 березня.

Як повідомляли Українські Новини, 6 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус в Апостоловому Дніпропетровської області.

Також у Чернівцях госпіталізовано 5 осіб через підозру на коронавірус у Чернівцях.

Тим часом в Україні підтверджують дефіцит медичних масок в аптеках у багатьох областях.

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