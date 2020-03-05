Жінку в Донецькій області госпіталізували з підозрою на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

За даними відомства, жінка повернулася з Таїланду, й у неї було зафіксовано симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

"Відповідно до протоколу і алгоритму дій лікарі вжили всіх необхідних заходів, ізолювали хвору і взяли біологічний матеріал", - йдеться в повідомленні.

Матеріал надіслали вранці до Києва і його планують дослідити на предмет наявності коронавірусу 6 березня.

Як повідомляли Українські Новини, 6 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус в Апостоловому Дніпропетровської області.

Також у Чернівцях госпіталізовано 5 осіб через підозру на коронавірус у Чернівцях.

Тим часом в Україні підтверджують дефіцит медичних масок в аптеках у багатьох областях.