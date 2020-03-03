В Донецкой области нет лаборатории для выявления коронавируса

В то время, как в Украине уже зафиксировали случай заболевания коронавирусом, Донецкая областная государственная администрация заявляет об отсутствии в регионе лаборатории с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения обладминистрации Владимир Колесник, передают Українські Новини.

По его данным, в Донецкой области была только 1 лаборатория с подходящим оборудованием для диагностики коронавируса, но она осталась в неподконтрольном Украине Донецке.

Колесник сообщил, что на подконтрольной территории есть лаборатория в центре СПИДа, но она нуждается в доукомплектации необходимым оборудованием.

"Для того, чтобы аппарат мог диагностировать коронавирус, нужно докупить приставку к нему за 1 миллион гривен", - сказал он.

Сейчас в случае необходимости пробы с подозрением на коронавирус будут отправляться в лабораторию в Киев.

Как сообщали Українськi Новини, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

Тем временем Супрун рассказала, как укрепить иммунитет, чтобы не заболеть.

В свою очередь глава СНБО заявил, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.