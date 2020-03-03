подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
03 марта 2020, вторник, 20:58 211
Медицина 2020-03-03T21:02:23+02:00
Українські Новини
В Донецкой области нет лаборатории для выявления коронавируса

В Донецкой области нет лаборатории для выявления коронавируса

Ярина Вацяк
Лаборатория, Коронавирус, коронавирус в Украине, Диагностика коронавируса
Лаборатория. Фото: pixabay
Лаборатория. Фото: pixabay

В то время, как в Украине уже зафиксировали случай заболевания коронавирусом, Донецкая областная государственная администрация заявляет об отсутствии в регионе лаборатории с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения обладминистрации Владимир Колесник, передают Українські Новини.

По его данным, в Донецкой области была только 1 лаборатория с подходящим оборудованием для диагностики коронавируса, но она осталась в неподконтрольном Украине Донецке.

Колесник сообщил, что на подконтрольной территории есть лаборатория в центре СПИДа, но она нуждается в доукомплектации необходимым оборудованием.

"Для того, чтобы аппарат мог диагностировать коронавирус, нужно докупить приставку к нему за 1 миллион гривен", - сказал он.

Сейчас в случае необходимости пробы с подозрением на коронавирус будут отправляться в лабораторию в Киев.

Как сообщали Українськi Новини, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

Тем временем Супрун рассказала, как укрепить иммунитет, чтобы не заболеть.

В свою очередь глава СНБО заявил, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.

Больше новостей о: Лаборатория Коронавирус коронавирус в Украине Диагностика коронавируса

Гончарук подал иск против Разумкова, – Окружной админсуд Киева
Кого уволят, а кто останется: в "Слуге народа" рассказали о новом возможном составе Кабмина
Новости
Новость об иске Гончарука против Разумкова будет удалена, - глава суда Вовк 22:13
Кого уволят, а кто останется: в "Слуге народа" рассказали о новом возможном составе Кабмина 22:02
Патрульная полиция. Фото: Днепр Час
В Днипре полиция гонялась за полуголым мужчиной и "играла в догонялки" в пьяной женщиной 21:57 Новости из регионов
Против отставки Гончарука в "Слуге народа" выступили лишь трое депутатов 21:55
Кабмин направил субвенцию в полтора миллиарда гривен на выплату надбавок учителям 21:25
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
больше новостей
Может однофамилец подал, — пресс-служба Гончарука отрицает информацию об иске против Разумкова
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok