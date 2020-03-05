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05 березня 2020, четвер, 18:53 6
Кабмін 2020-03-05T19:21:30+02:00
Українські Новини
Новий Кабмін вирішив посилити оперативний штаб з протидії коронавирусу

Новий Кабмін вирішив посилити оперативний штаб з протидії коронавирусу

Ярина Вацяк
коронавірус в Україні, новий кабмін, Кабмін Шмигаля
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Новий Кабінет Міністрів, який 4 березня був обраний Верховною Радою на чолі з Шмигалем, вирішив посилити оперативний штаб з питань попередження розповсюдження коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, передають Українські Новини.

"Враховуючи ситуацію з виявленим прецедентом поширення коронавірусу в країні і ситуацію в цілому в світі, на першому засіданні було прийнято рішення про посилення оперативного штабу з питань попередження занесення і поширення на території України гострого респіраторного захворювання, викликаного коронавірусом 2019-nCoV", - йдеться в ньому.

При цьому в повідомленні не вказано, що конкретно передбачає таке рішення.

Таким чином, згідно з повідомленням, у п'ятницю Кабмін провів перше установче засідання нового складу уряду під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, яке було присвячене підготовчим і технічним кадровим питанням.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ вирішив виділити 50 млрд доларів країнам, постраждалим від коронавірусу.

Тим часом у Чернівцях 5 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус, в Апостолові Дніпропетровської області через підозру на коронавірус госпіталізовано 6 осіб.

 

 

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