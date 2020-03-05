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05 марта 2020, четверг, 17:28 29
Мир 2020-03-05T17:29:08+02:00
Українські Новини
МВФ выделит 50 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

МВФ выделит 50 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

Ольга Фандорина
МВФ, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Коронавирус в мире
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

В Международном валютном фонде объявили поддержку в размере 50 млрд долларов для государств, которые пострадали от коронавируса, количество погибших от которого увеличилось до 3284 человек (за сутки 83 случая). Об этом сообщили в МВФ, передает ВВС.

"МВФ заявил, что выделяет деньги, которые помогут странам с низкими и средними доходами и слабой системой здравоохранения противостоять эпидемии", - говорится в сообщении. 

Чрезвычайная мера связана с тем, что вирус быстро распространился за пределами Китая до более чем 70 стран. Фонд заявил, что распространение коронавирус сделало невозможным усиление экономического роста в 2020 году, а также замедлило глобальный роста производства до самого низкого уровня после финансового кризиса 2008 года.

В то время, как вчера начали проверку шестерых украинцев на коронавирус, сегодня, 5 марта, еще у двух человек в Черновицкой области, где обнаружен первый инфицированный в украине человек, подозревают китайский вирус.

А в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. А 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

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