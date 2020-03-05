Серед госпіталізованих з підозрою на коронавірус в Дніпропетровській області діти і вагітна

В той час, як в Чернівцях 5 осіб госпіталізовано через підозри на коронавірус, 6 осіб госпіталізовано через підозри на коронавірус в Апостолове Дніпропетровської області. Про це повідомив журналістам заступник управління охорони здоров'я Кривого Рогу Олександра Лук'яненко, передають Українські Новини. Повідомляється, що у чоловіка (батько сім'ї), вагітної жінки (мати), трьох дітей і ще однієї жінки (мати батька) діагностували кашель і підвищену температуру. 26 лютого чоловік приїхав з Італії. Сім'ю будуть транспортувати в Криворізьку інфекційну лікарню для обстеження і лікування. Попередній діагноз - гостре респіраторне захворювання. Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 3284 людей (за добу 83 випадки). А кількість людей, які одужали від коронавірусу, збільшилася до 53 276 осіб (2 585 людей за добу) Тим часом, Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 в деяких регіонах країни.