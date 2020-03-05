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05 березня 2020, четвер, 18:01 11
Медицина 2020-03-05T18:22:32+02:00
Українські Новини
Серед госпіталізованих з підозрою на коронавірус в Дніпропетровській області діти і вагітна

Серед госпіталізованих з підозрою на коронавірус в Дніпропетровській області діти і вагітна

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Дніпропетровській області
Коронавірус. Скріншот відео MSNBC
Коронавірус. Скріншот відео MSNBC

В той час, як в Чернівцях 5 осіб госпіталізовано через підозри на коронавірус, 6 осіб госпіталізовано через підозри на коронавірус в Апостолове Дніпропетровської області.

Про це повідомив журналістам заступник управління охорони здоров'я Кривого Рогу Олександра Лук'яненко, передають Українські Новини.

Повідомляється, що у чоловіка (батько сім'ї), вагітної жінки (мати), трьох дітей і ще однієї жінки (мати батька) діагностували кашель і підвищену температуру.

26 лютого чоловік приїхав з Італії.

Сім'ю будуть транспортувати в Криворізьку інфекційну лікарню для обстеження і лікування.

Попередній діагноз - гостре респіраторне захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 3284 людей (за добу 83 випадки). А кількість людей, які одужали від коронавірусу, збільшилася до 53 276 осіб (2 585 людей за добу)

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 в деяких регіонах країни.

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