У Чернівцях 5 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус

У Чернівцях, де раніше зафіксували перший випадок коронавіруса, п'ять осіб госпіталізовано через підозри на коронавірус.

Про це заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Марія Поліщук повідомила Українським Новинам.

"Сьогодні госпіталізовано 5 осіб", - сказала вона.

З її слыа, у двох раніше госпіталізованих тест на коронавірус показав негативний результат.

Також Поліщук повідомила, що Чернівецька область через коронавірус має намір обмежити масові заходи в регіоні.

Зі слів чиновниці, у четвер о 17:00 відбудеться спеціальне засідання, на якому будуть обговорюватися ці питання.

Вона наголосила, що очевидно, буде прийнято рішення про обмеження проведення святкових заходів та концертів в області.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Чернівецькій обласній державній адміністрації повідомляли, що ще у двох осіб за станом на 5 березня підозрюють коронавірус.

Кількість загиблих від коронавіруса збільшилася до 3284 людей (за добу 83 випадки). А кількість людей, які одужали від коронавіруса, збільшилася до 53 276 осіб (2 585 чоловік за добу).