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04 марта 2020, среда, 19:45 319
Политика 2020-03-04T19:45:47+02:00
Українські Новини
Министр инфраструктуры Криклий заработал больше миллиона гривен

Министр инфраструктуры Криклий заработал больше миллиона гривен

Ольга Фандорина
Мининфраструктуры, Зарплаты министров, Владислав Криклий, зарплаты чиновников
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Министр инфраструктуры Владислав Криклий задекларировал 1,079 млн гривен доходов в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Он подал декларацию как кандидат на должность министра инфраструктуры в новом правительстве.

Согласно декларации, зарплата министра составила 178,1 тыс. гривен.

Также в прошлом году Криклий получил 574,2 тыс. гривен зарплаты в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел, 238,3 тыс. гривен процентов в Приватбанке, 2,86 тыс. гривен по бонусному договору в Приватбанке и 84 тыс. гривен от отчуждения корпоративных прав.

Министр указал 255 тыс. долларов, 150 тыс. гривен и 1 500 тыс. евро наличными, а также 7 счетов в Приватбанке на 1,575 млн гривен, 51,1 тыс. гривен, 22,4 тыс. гривен, 73,7 тыс. гривен, 1 147 долларов, 2 184 евро и 2 860 гривен.

Криклий владеет квартирой в Киеве площадью 119,6 кв. м, правом бесплатного пользования дачным домиком в Киеве площадью 100,6 кв. м и паркингом (объект незавершенного строительства).

Также он задекларировал 2 пары часов производства Franck Muller Casablanca и Breitling (общая стоимость около 1 млн гривен) и автомобиль SMART FORTWO COUPE 2017 года выпуска.

Министр указал также 2 свидетельства на знак для товаров и услуг.

Криклий является членом общественной организации "Люди дій".

Как сообщали Українськi Новини, после того, как Президент Владимир Зеленский дал главе правительства еще один шанс при условии решения вопроса "космических зарплат", зарплаты Кабмина заметно уменьшились.

Ранее сообщалось, что 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список. 

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