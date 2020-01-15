Криклий заработал в декабре почти в 6 раз меньше, чем его госсекретарь

Заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия за декабрь составила 44 тыс. гривен, его заместителей - от 13 тыс. до 102 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 237 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Криклию в декабре, составила 44 038 гривен, из них должностной оклад составил 11 428 гривен, надбавка за выслугу лет – 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 286 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 814 гривен, командировочные – 6 923 гривны, надбавка за интенсивность труда – 11 428 гривен, премия за октябрь 2019 года - 8 000 гривен, индексация – 543 гривны.

Сумма удержанных налогов и сборов составила 8 587 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 35 451 гривну.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича составила 97 061 гривну (премия за ноябрь - 15 000 гривен, премия за декабрь - 45 000 гривен), заместителей Наталии Форсюк – 102 200 гривен (премия за ноябрь - 36 000 гривен, премия за декабрь - 34 000 гривен), Олега Ющенко – 79 391 гривну, (премия за ноябрь - 12 000 гривен, премия за декабрь - 40 000 гривен) Александры Клитиной - 13 022 гривны, госсекретаря Андрея Галущака – 236 863 гривны (в частности помощь к отпуску 80 276 гривен, помощь на решение социально-бытовых проблем - 80 276 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Криклий задекларировал 2 квартиры в Киеве, 2 автомобиля и 2 дорогих часов.

Также сообщалось о том, кто из министров заработал больше всех в декабре.