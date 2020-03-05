Дубілет не виключив, що може залишитися в новому складі Кабміну

Дмитро Дубілет готовий продовжити роботу в новому складі Кабінеті Міністрів для завершення розпочатих проєктів.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Більшість проектів, якими я займався, не завершені... Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу", - написав він.



Дубілет також подякував всім своїм ексколегам за спільну роботу.



За його словами, робота була не проста, всі робили помилки, але тим не менш, він упевнений, що їх команда принесла чимало користі для країни.



Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабінету Міністрів.



4 березня Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука що потягло за собою відставку всього складу уряду і призначила прем'єром Дениса Шмигаля.



Також Рада затвердила новий склад Кабміну. Так, з попереднього уряду експрем'єра Гончарука на своїх посадах залишилися: Федоров, Аваков, Криклій, Малюська.



5 березня у Раді розглянуть питання висловлення недовіри Рябошапці.