Зеленський прибув у Полтавську область

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою Полтавську область на вертольоті.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

Глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка" і реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Також Зеленський відвідає медичний центр Національної гвардії в Нових Санжарах, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

З трансляції Офісу Президента видно, що Зеленський приземлився в Полтавську область на вертольоті.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 5 березня, в Нових Санжарах Полтавської області закінчується карантин у евакуйованих з Китаю, які два тижні перебували на обсервації через коронавірус.

Також в зоні обсервації також добровільно перебуває міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.