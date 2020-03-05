підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 березня 2020, четвер, 11:38 40
Президент 2020-03-05T13:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленський прибув у Полтавську область

Зеленський прибув у Полтавську область

Анна Рудык
Карантин, Президент України, Володимир Зеленський, Нові Санжари

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою Полтавську область на вертольоті.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

Глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка" і реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Також Зеленський відвідає медичний центр Національної гвардії в Нових Санжарах, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

З трансляції Офісу Президента видно, що Зеленський приземлився в Полтавську область на вертольоті.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 5 березня, в Нових Санжарах Полтавської області закінчується карантин у евакуйованих з Китаю, які два тижні перебували на обсервації через коронавірус.

Також в зоні обсервації також добровільно перебуває міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Більше новин про: Карантин Президент України Володимир Зеленський Нові Санжари

У Нових Санжарах сьогодні закінчується карантин...
За пів року президентства недовіра до Зеленського ...
Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебаче...
Скалецька оформила свою обсервацію в Нових Санжара...
Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою
Зеленський прибув у Полтавську область
Новини
Криклій у лютому знову заробив менше, ніж його держсекретар 13:05 Документ
Дубілет не виключив, що може залишитися в новому складі Кабміну 12:57
Віктор Ляшко. Скриншт відео Кабмін
В Україні будуть забороняти масові заходи через коронавірус 12:50
Гривня злетіла: офіційний курс нацвалюти на 6 березня 12:42
В "Укравтодорі" роз'яснили основні пункти нових тендерних правил, - ЗМІ 12:25
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Боротьба з підробними ліками: Дубілет пропонує застосувати спеціальний 2D-код 12:10
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
більше новин
Навесні в армію призовуть 16,5 тис. осіб: витратять 70 млн гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok